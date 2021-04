Obowiązek podatkowy z tego tytułu powstanie jednak dopiero 1 lipca 2022 r. (zgodnie z art. 29 nowelizacji). Właściciele kamperów będą więc musieli do 15 lipca 2022 r. zadeklarować akcyzę od wszystkich zmian konstrukcyjnych, jakie miały miejsce w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r., a do 31 lipca 2022 r. obliczyć i wpłacić podatek akcyzowy od zmian dokonanych w tym okresie.

Nie chodzi jednak o średnią wartość rynkową kampera z dnia przeróbki, tylko ustalaną „na podstawie notowanej na rynku krajowym w dniu powstania obowiązku podatkowego średniej ceny zarejestrowanego na terytorium kraju samochodu osobowego tej samej marki, tego samego modelu, rocznika oraz – jeżeli jest to możliwe do ustalenia – z tym samym wyposażeniem i o przybliżonym stanie technicznym” (znowelizowany art. 104 ust. 11 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym).

– To wcale nie będzie proste, bo każdy samochód, także podobny, ma swoją specyfikę. Z pewnością nie wystarczy tu lektura przez urzędników Krajowej Administracji Skarbowej katalogu cen rynkowych samochodów, konieczna będzie pomoc biegłego. To oznacza koszty i wydłużenie czasu trwania postępowania wymiarowego. Proces ustalania akcyzy będzie więc dużo bardziej skomplikowany niż można było pierwotnie przypuszczać – zauważa Jacek Arciszewski.

– Pamiętajmy też, że nowe przepisy nie dotyczą wyłącznie kamperów, a także m.in. aut dostawczych przerabianych na karawany (zdaniem NSA są to samochody osobowe). To zaś uderzy w polskie firmy z wieloletnimi tradycjami w tej branży – dodaje Wojciech Kieszkowski, doradca podatkowy i partner w SOLVEO Advisory Sp z o.o.

Zdaniem Jacka Arciszewskiego odpowiedź kryje się w art. 100 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym. Z przepisu tego wynika, że opodatkowana jest „pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym”, jeśli został on wyprodukowany w Polsce bądź też nabyty za granicą, ale przy jego sprowadzeniu do kraju nie zapłacono daniny.

– To oznacza, że gdy minie termin 30 dni, właściciel będzie już sprzedawał zarejestrowane w Polsce auto osobowe (kampera), a akcyzę powinien wtedy płacić od wykonanych wcześniej przeróbek konstrukcyjnych. Jeśli jednak sprzedaż nastąpi przed zgłoszeniem przeróbek staroście, to wydaje się, że opodatkowana powinna być sprzedaż, a akcyzę należałoby rozliczyć i wpłacić do urzędu skarbowego najpóźniej do 25. dnia następnego miesiąca od transakcji – tłumaczy Jacek Arciszewski. ©℗