Spytała o to podatniczka, której córka choruje na autyzm. We wniosku o interpretację wyjaśniła, że dziewczynka ma orzeczony lekki stopień niepełnosprawności, nie potrafi nawiązywać kontaktów, cierpi na różnego rodzaju lęki i się samookalecza. Regularnie chodzi więc do psychologa zgodnie z zaleceniami lekarza psychiatry.