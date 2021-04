Fiskus uznał, że w takiej sytuacji wspólnik uzyskał przychód w wysokości 220 tys. zł z tytułu zamiany wierzytelności na udziały i musi zapłacić 19 proc. PIT (41 800 zł). Stanowisko to podtrzymał dyrektor izby skarbowej. Zdaniem organów mężczyzna nie miał prawa do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów, bo biorąc pod uwagę wykładnię językową art. 22 ust. 1e pkt 3 ustawy o PIT (w brzmieniu obowiązującym przed 2015 r.) nie poniósł on żadnych wydatków na nabycie wierzytelności będącej następnie wkładem niepieniężnym. Nie nabył bowiem wierzytelności, w zamian za które objął udziały.