Oba pytania zadała spółka będąca producentem sprzętu elektroinstalacyjnego. We wniosku o interpretację poinformowała, że zatrudnia co najmniej 500 osób, które pracują w dużych grupach w jednej hali. Niesie to ze sobą ryzyko zarażenia koronawirusem.

Zamierzała udostępniać te urządzenia chorym pracownikom. Liczyła na to, że dzięki temu szybciej wrócą oni do pracy, a ona ograniczy swoje straty finansowe.

Chciała się upewnić, czy wydatek na te urządzenia może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Uważała, że powinien być on uznany za koszt poniesiony w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Wyjaśniła, że zbyt duża liczba pracowników na zwolnieniu mogłaby się przyczynić do pomniejszenia produktywności, a tym samym do zmniejszenia obrotów. To negatywnie odbiłoby się na jej sytuacji ekonomicznej.