To oznacza, że księgowi mogą w końcu rozliczyć w systemie e-Deklaracje podatek dochodowy za 2020 r. u przedsiębiorców, którzy w ubiegłym roku płacili podatek liniowy. W poprzednich latach też zdarzały się opóźnienia, ale nigdy nie były one aż tak duże.

Nadal natomiast nie zostały udostępnione w systemie e-Deklaracje aktualne wzory formularzy do rozliczenia się z PIT za 2020 r. przez podatników będących przedsiębiorstwem w spadku (tj. PIT-36S i PIT-36LS).

Co prawda Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała i udostępniła 15 lutego br. gotowe zeznania PIT-36 w ramach usługi Twój e-PIT, ale nie dotyczy to przedsiębiorców. Ci, nie mogą liczyć na taką pomoc ani w tym roku, ani w przyszłości (pisaliśmy o tym w artykule „Przedsiębiorcy definitywnie wykluczeni z Twojego e-PIT; DGP nr 28/2021).

Nadal oczywiście istnieje możliwość przesłania rozliczenia papierowo. Jest to jednak bardziej kłopotliwe, bo nie można liczyć na automatyczną weryfikację błędów. Ponadto trzeba dłużej czekać na zwrot ewentualnej nadpłaty. Jeżeli podatnik wyśle zeznanie w formie papierowej, skarbówka ma trzy miesiące na zwrot nadpłaty. Nadpłacone pieniądze można odzyskać w ciągu 45 dni, tylko jeżeli zeznanie zostanie przesłane elektronicznie.

Co więcej, na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego nadal znajduje się projekt, który przewiduje przesunięcie (o miesiąc) jedynie terminów sprawozdawczych dla organizacji non profit. Tymczasem – przypomnijmy – w poniedziałek Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie komunikat, w którym poinformowało, że przedłuży terminy na sporządzenie sprawozdań finansowych dla:

Pisaliśmy o tym w artykule „Terminy sprawozdawcze przesunięte dla wszystkich” (DGP nr 56/2021). Nie zostało to jednak jeszcze uwzględnione w projekcie opublikowanym na stronie RCL.

Na podpis ministra i publikację czeka też projekt rozporządzenia zakładający przesunięcie do 30 czerwca 2021 r. terminu na złożenie CIT-8 i CIT-8AB oraz na zapłatę podatku za 2020 r. Ma to dotyczyć podmiotów, których rok podatkowy skończył się w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r.