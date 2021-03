Zgadza się z tym, że zmiana powinna przysłużyć się poprawie efektywności działania fiskusa. ‒ Można się tylko zastanawiać, czy odpowiednio są do niej przygotowane wszystkie lokalne urzędy skarbowe – mówi ekspert, zwracając uwagę na to, że teren ich działania powiększy się w ten sposób nawet kilkadziesiąt razy.

Ekspert zwraca natomiast uwagę na potencjalne niedogodności. Otóż zgodnie z art. 155 ordynacji podatkowej fiskus może wezwać stronę lub inne osoby do złożenia wyjaśnień, zeznań czy przedłożenia dokumentów, jeśli jest to niezbędne do wyjaśnienia stanu faktycznego lub rozstrzygnięcia sprawy. Jednocześnie z art. 156 ordynacji podatkowej wynika, że wezwany powinien stawić się osobiście w siedzibie urzędu, ale wyłącznie na terenie danego województwa. W innym przypadku powinien złożyć wyjaśnienia we własnym urzędzie skarbowym, a ten przekaże je dalej w ramach pomocy prawnej.