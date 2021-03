Tym samym polskie i amerykańskie instytucje finansowe zostały zobowiązane do identyfikowania i przekazywania informacji o rachunkach finansowych, które należą do rezydentów drugiego państwa. Fiskus w obu państwach stał się odpowiedzialny za kontrolę przestrzegania tych obowiązków i wzajemną wymianę informacji.

W związku z tym tydzień temu opublikowany został projekt rozporządzenia, z którego wynika, że naczelnicy 20 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych będą odpowiedzialni za kontrolę przestrzegania przez polskie instytucje finansowe obowiązków związanych z wymianą informacji o rachunkach należących do amerykańskich rezydentów. O projekcie tym pisaliśmy szerzej w artykule „Będą wyspecjalizowane urzędy do spraw FATCA” (DGP nr 43/2021).

Wyjątkiem ma być IAS w Gdańsku, która będzie mogła prosić o informacje o amerykańskich rachunkach finansowych należących do polskich rezydentów niezależnie od terytorialnego zasięgu działania czy też miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu, którego dotyczą dane. Ma to związek z działającym w ramach gdańskiej izby Centrum Kompetencyjnym ds. Ujawniania Opodatkowania Nieujawnionych Źródeł Przychodów. Centrum to – jak napisano w projekcie rozporządzenia – powinno mieć dostęp do wszystkich informacji przekazanych przez amerykańskiego fiskusa.