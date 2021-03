Zaświadczenie od kardiologa, że niepełnosprawny potrzebuje bieżni elektrycznej do rehabilitacji, to wystarczający argument do skorzystania z ulgi w PIT ‒ wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Chodziło o możliwość odliczenia wydatku na zakup indywidualnego sprzętu niezbędnego do rehabilitacji (art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o PIT).

Z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać osoby, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. Przysługuje ona w części, w jakiej wydatek nie został sfinansowany (dofinansowany) z żadnego funduszu ani nie został zwrócony podatnikowi w jakiejkolwiek innej formie. Z pytaniem w tej sprawie zwrócił się emeryt, który planował zakup bieżni elektrycznej za 2 900 zł. We wniosku o interpretację wyjaśnił, że jego niepełnosprawność ma związek z chorobą układu sercowo-naczyniowego. Dodał, że ma zaświadczenie od kardiologa o potrzebie korzystania z bieżni wysiłkowej, co ma poprawić rokowania i zmniejszyć ryzyko chorób. Dyrektor KIS potwierdził, że podatnik może odliczyć wydatek na bieżnię od swojej emerytury . Podkreślił, że kupiony sprzęt musi być wykorzystywany w rehabilitacji oraz m.in. służyć przywracaniu sprawności organizmu. Dlatego – jak wyjaśnił ‒ podatnik powinien wykazać: związek pomiędzy kupionym sprzętem a niepełnosprawnością w taki sposób, aby organy podatkowe mogły uznać, że ułatwia on wykonywanie czynności życiowych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, oraz

że istnieje związek pomiędzy rodzajem nabytego sprzętu a rodzajem niepełnosprawności podatnika. Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza specjalistę jest na to dowodem – potwierdził organ. Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 26 lutego 2021 r., sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.984.2020.2.AKU Patrycja Dudek