Celem jest to, by cały system podatkowo-składkowy miał bardziej progresywny charakter niż obecnie. ‒ Nowy Ład to nie tylko program inwestycyjny. Ma także służyć wyrównywaniu szans, niwelowaniu nierówności. Powszechnie wiadomo, że efektywne opodatkowanie osób o niższych dochodach jest zbyt wysokie wobec tych, które mają wysokie dochody i warto to zmienić ‒ mówi nasz informator

Część z naszych rozmówców nie wyklucza jednak zmian w progach. ‒ Progi nie były aktualizowane od wielu lat i ludzie zaczęli coraz częściej wpadać w ten drugi, 32-proc. ‒ przyznaje osoba z obozu rządzącego. Redukcja podatku ma być bilansowana zmianami w składkach. Rząd planuje zwiększenie obciążeń dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Zwłaszcza tych płacących podatek liniowy. Miałyby one płacić większą składkę zdrowotną niż dziś. Byłoby to uzupełnienie uszczelnienia w składkach na ZUS przez pełne oskładkowanie umów zleceń. Taki kierunek zmian to spełnienie wielokrotnie powtarzanych postulatów przez niektórych ekonomistów, by zmienić rozkład opodatkowania, bo obecny jest nieefektywny i niesprawiedliwy. Eksperci zwracają uwagę na bardzo wysokie obciążenie podatkowe nakładane na niskie płace. Chodzi właśnie o opodatkowanie i oskładkowanie jednoosobowej działalności gospodarczej, która może być rozliczana według 19-proc. stawki liniowej podatku PIT i stałych składek ryczałtowych na ZUS, niezależnie od wielkości dochodów. Eksperci zwracają uwagę, że takie preferencje dla działalności mogą tworzyć arbitraż na rynku pracy, czyli wybór JDG jako bardziej opłacalnej formy aktywności zawodowej. Instytut Badań Strukturalnych szacował, że w 2017 r. ok. 166 tys. jednoosobowych działalności gospodarczych było tzw. fikcyjnym samozatrudnieniem ‒ czyli były to firmy tylko z nazwy, a tak naprawdę wykonywały pracę dla jednego podmiotu, nikogo przy tym nie zatrudniając. Wtedy stanowili oni ok. 9 proc. wszystkich zatrudnionych poza rolnictwem.