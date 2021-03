To efekt zmiany w rozliczaniu PIT . W poprzednich latach Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowywał zeznania emerytom, niezależnie od tego, czy mieli podatek do zapłaty, czy nadpłatę do zwrotu wynikającą z pobrania zbyt wysokich zaliczek od świadczeń (jeżeli ktoś chciał skorzystać z ulg, np. rehabilitacyjnej, musiał samodzielnie złożyć zeznanie).