Uchylił korzystne dla czterech klubów piłkarskich orzeczenie sądu UE z 26 lutego 2019 r. Sprawa wróci kolejny raz do sądu I instancji, ale tym razem weźmie on pod uwagę wskazówki unijnego trybunału.

Barcelona i Athletic Bilbao zaskarżyły decyzję Brukseli do Sądu UE, a ten przyznał im rację. Uznał bowiem, że Komisja niedostatecznie wykazała w decyzji, iż hiszpańskie przepisy mają charakter niedozwolonej pomocy publicznej. Według sądu UE korzyść z niższej stawki podatku, która przysługiwała czterem hiszpańskim klubom, mogła być zrównoważona przez mniej korzystne dla nich zasady odliczenia z tytułu reinwestycji nadzwyczajnych zysków. Bruksela powinna była wziąć to pod uwagę już na etapie wydawania decyzji – orzekł unijny sąd I instancji.

Zdaniem trybunału Komisja nie musiała już na etapie wydawania swojej decyzji brać pod uwagę ewentualnej niższej kwoty odliczenia z tytułu reinwestycji nadzwyczajnych zysków. KE może bowiem ograniczyć się do zbadania cech danego systemu, aby ocenić, czy ze względu na przewidziane w nim tryby postępowania zapewnia on swym beneficjentom korzyść (w porównaniu do konkurentów) i prowadzi do uprzywilejowania przedsiębiorstw uczestniczących w wymianie handlowej. Natomiast zbadanie indywidualnej sytuacji każdego z przedsiębiorstw, których dana pomoc dotyczy, będzie konieczne dopiero na etapie odzyskiwania pomocy – wyjaśnił unijny trybunał. ©℗