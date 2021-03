To opowieść snuta od kilku lat przez ludzi dzierżących dziś stery władzy. Jak w każdym micie, tak i tu wątki realne przeplatają się z fantazjami. Owe 250 mld to proste zsumowanie szacunków luki w VAT, z dużym zaokrągleniem. Tak naprawdę dziś już chyba nikt nie pamięta, skąd się to wzięło: czy z eksperckich opracowań firmy doradczej PwC, czy z raportów Fundacji CASE przygotowywanych dla Komisji Europejskiej. Liczba żyje już własnym życiem i karmi się ludzką niewiedzą co do charakteru samej luki w VAT, która nie jest przecież tylko efektem przestępstw. Wielkość luki ma zwykle związek z koniunkturą gospodarczą i częściowo może być ona skutkiem np. upadłości firm . Mit o zabraniu mafiom z tego punktu widzenia jest więc propagandowym chwytem, podobnie jak działalność tzw. komisji vatowskiej w Sejmie poprzedniej kadencji, która miała wszystko wyjaśnić, a wyjaśniła niewiele.