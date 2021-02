Związane jest to z inną zmianą – w tym roku ZUS nie rozlicza świadczeniobiorców, którzy mają nadpłatę podatku . Takie osoby do końca lutego powinny otrzymać z ZUS informację PIT-11A. W takiej sytuacji emeryt lub rencista składa samodzielnie zeznanie albo może poczekać do 30 kwietnia. Wtedy urząd skarbowy zaakceptuje zeznanie PIT-37 za 2020 r. wygenerowane automatycznie w usłudze Twój e-PIT. Pisaliśmy o tym „Zmiany w informacjach przekazywanych przez ZUS” (DGP nr 30/2021).