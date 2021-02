W modelu online weryfikacja odbywała się najpierw w pełni automatycznie, a dopiero potem dodatkowo także manualnie dzięki pracownikom spółki. Tu także porównywano dane klienta z biur informacji gospodarczej. Dodatkowo wykorzystywano również systemy informatyczne pozwalające na potwierdzenie tożsamości pożyczkobiorcy za pomocą rachunku bankowego i wykonywano telefony do potencjalnego klienta. Powinien on też w celach weryfikacyjnych wykonać przelew na symboliczną kwotę, aby spółka mogła upewnić się co do wykorzystywanego przez klienta rachunku bankowego.