Artykuł 204 ust. 2 unijnej dyrektywy VAT pozwala jednak państwom członkowskim zrezygnować z domagania się ustanowienia przedstawiciela podatkowego od pozaunijnej firmy, jeśli ma ona siedzibę w kraju, z którym podpisano umowę o współpracy w sprawach podatkowych. UE podpisała takie umowy zarówno z Norwegią (w lutym 2018 r.), jak i z Wielką Brytanią (24 grudnia 2020 r.). Nic więc nie stało na przeszkodzie do wprowadzenia takiego ułatwienia przez Polskę. Resort finansów uzasadnia najnowszą decyzję dbałością o to, by brytyjski biznes prowadził działalność gospodarczą w Polsce na warunkach, do których już przywykł.