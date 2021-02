Za każdym razem, ponosząc te nakłady, spółka zakłada, że będą one zamontowane jedynie tak długo, jak długo będą spełniać oczekiwania danego najemcy. W rezultacie po pewnym czasie likwiduje je i czyni kolejne, na z góry określony czas od 5 do 10 lat, z zamiarem kolejnej likwidacji w przyszłości.

Spółka się z tym nie zgadzała, a WSA w Warszawie przyznał jej rację. Stwierdził, że gdyby chodziło tylko o wymianę odłączonej części składowej na inną, to faktycznie nie mielibyśmy do czynienia z trwałym odłączeniem części składowej. Co innego jednak, gdy odłączony przedmiot zostanie trwale uszkodzony lub zmieni się. Jeśli więc spółka fizycznie likwiduje poszczególne nakłady, co zostaje potwierdzone protokołem strat, to mamy do czynienia z trwałym odłączeniem – orzekł WSA.