Do naszej redakcji zgłosił się czytelnik, który postanowił zawiesić wykonywaną osobiście działalność gospodarczą, a kontynuować biznes realizowany w spółce cywilnej. By nie popełnić żadnego błędu przy aktualizacji formularza CEIDG-1 i na miejscu poinformować o swoich planach, udał się do urzędu gminy. Bardzo się zdziwił, gdy po pewnym czasie jego działalność została zawieszona w całości – i ta wykonywana indywidualnie, i ta w spółce cywilnej. Najbardziej obawiał się konsekwencji w dziedzinie ubezpieczeń społecznych (czyli zarejestrowania w ZUS) i rozliczeń podatkowych (zwłaszcza zarejestrowania dla celów VAT oraz dalszej możliwości wystawiania faktur). Stwierdził, że najwyraźniej formularz CEIDG-1 nie jest przystosowany do zgłoszenia tylko częściowego zawieszenia działalności gospodarczej. Postanowiliśmy to zbadać. Przepytaliśmy kilka urzędów, by ustalić, kto i na jakim etapie popełnił błąd.