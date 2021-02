Dzięki platformie łatwiej będzie też skorygować swoje rozliczenia in minus, czyli obniżyć podstawę opodatkowania. Ponadto nie trzeba będzie przesyłać na żądanie fiskusa jednolitego pliku kontrolnego JPK_FA, bo faktury ustandaryzowane będą dostępne dla skarbówki. Nie będzie również obowiązku ich archiwizowania.

Przedsiębiorca, który zdecyduje się na to nowe rozwiązanie i uwierzytelni się w KSeF, będzie wystawiał fakturę ustandaryzowaną w swoim systemie finansowo-księgowym, a następnie prześle ją na ministerialną platformę.

Wystawione faktury będą przechowywane w KSeF przez 10 lat, licząc od końca roku, w którym zostały wystawione, a jeśli termin przedawnienia upłynie później – do czasu upływu terminu przedawnienia.

Pionierzy e-fakturowania mogą liczyć na zachęty. Najważniejszą z nich ma być skrócenie z 60 do 40 dni podstawowego terminu oczekiwania na zwrot VAT. Termin ten nadal jednak będzie mógł być przedłużony, jeśli fiskus będzie chciał zweryfikować zasadność zwrotu nadwyżki VAT.

Kolejna zachęta dotyczy faktur korygujących in minus. Jeżeli taka faktura będzie wysyłana przez KSeF, to moment jej dostarczenia będzie decydował zarówno o korekcie podatku należnego u sprzedawcy, jak i podatku naliczonego u nabywcy. Dzięki temu – jak tłumaczy MF – nie trzeba będzie stosować ogólnych zasad korygowania podstawy opodatkowania, o których mowa w ust. 19a ustawy o VAT. Nie trzeba więc będzie spełniać warunku posiadania dokumentacji potwierdzającej uzgodnienie korekty pomiędzy sprzedającym a nabywcą. Nie będzie też konieczne spełnienie uzgodnionych warunków korekty, zgodnie z art. 29a ust. 13 ustawy o VAT.

Pionierzy e-fakturowania za pomocą KSeF nie będą też musieli przesyłać JPK_FA na żądanie organów podatkowych. MF odwołało się tu do art. 45 ust. 2 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 505 ze zm.), zgodnie z którym fiskus nie może żądać od podatnika informacji, które są już w posiadaniu administracji skarbowej.

Pomysł wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur i przesyłania faktur za jego pomocą oceniam niezmiennie bardzo pozytywnie. Nadal też uważam, że przyniesie on w pełni korzyści administracji podatkowej dopiero w wersji obowiązkowej.

Jeśli chodzi o rozwiązanie dobrowolne, to kluczowe będzie zainteresowanie podatników, a do tego niezbędne są odpowiednie zachęty. Obawiam się, że najważniejsza z nich, czyli skrócenie podstawowego terminu oczekiwania na zwrot podatku naliczonego, może nie wystarczyć.

Pamiętajmy też, że będzie to rozwiązanie nowe, jeszcze niesprawdzone w naszych realiach, a więc potencjalnie zainteresowani będą musieli rozważyć, czy rezygnować ze sprawdzonych systemów fakturowania na rzecz wdrażania nowych i niepewnych jeszcze rozwiązań. Z tych względów mam daleko idące wątpliwości, czy szacunki Ministerstwa Finansów dotyczące relatywnie dużej ilości zainteresowanych przedsiębiorców już w 2021 r. nie są jednak przesadzone.

System uprości korekty in minus

Jeżeli system e-faktur będzie przyjazny dla mniejszych firm i niedrogi we wdrożeniu, to ma szansę przyjąć się również w okresie przejściowym, czyli w okresie dobrowolnego korzystania z tego systemu.

Zachętą ma być m.in. projektowane rozwiązanie dotyczące faktur korygujących in minus. Z opublikowanego projektu wynika, że dla korekty VAT zarówno po stronie nabywcy, jak i sprzedawcy kluczowy będzie moment otrzymania faktury korygującej za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur. Nie będzie przy tym obowiązku spełnienia dodatkowego warunku posiadania dokumentacji potwierdzającej uzgodnienie warunków obniżenia podstawy opodatkowania i spełnienie tych uzgodnionych warunków.

Obecnie, po zmianie wprowadzonej od 1 stycznia 2021 r. nowelizacją SLIM VAT, trzeba taką dokumentację posiadać. Co więcej, nabywca powinien skorygować podatek naliczony, nawet jeżeli nie otrzymał jeszcze faktury korygującej (a warunki do takiej korekty zostały spełnione). Tak przynajmniej wynika z projektu objaśnień do nowelizacji SLIM VAT opublikowanych na stronie Ministerstwa Finansów. Taka wykładnia wprowadzi wiele problemów w codziennym funkcjonowaniu firm – nabywców. Po wdrożeniu KSeF problem ten zostałby więc rozwiązany.