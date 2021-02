Chodziło o podatnika, który odziedziczył spadek po żonie zmarłej w lutym 2012 r. Nie zgłosił go do urzędu skarbowego. W maju 2012 r. wpłynął natomiast do urzędu notarialny akt poświadczenia dziedziczenia.

Sam podatnik nadrobił zaległość półtora roku później – zgłosił urzędowi nabycie spadku w październiku 2013 r. Gdyby zrobił to w terminie (dziś jest na to sześć miesięcy), to mógłby w pełni skorzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Ale tego nie zrobił, więc utracił prawo do zwolnienia.

W związku z tym urząd skarbowy wszczął postępowanie zmierzające do ustalenia podatku. Miało to miejsce w styczniu 2014 r. Decyzję wydał w grudniu 2016 r. Wynikało z niej, że wdowiec musi zapłacić ponad 30 tys. zł podatku od spadku .

Mężczyzna uważał, że decyzja ustalająca podatek została wydana po przedawnieniu. Przyznał, że co prawda nie zgłosił nabycia spadku w ustawowym terminie, ale – jak podkreślał – zrobił to za niego notariusz. W związku z tym obowiązek podatkowy odnowił się z chwilą, gdy urząd otrzymał akt poświadczenia dziedziczenia od rejenta. Miało to miejsce w maju 2012 r. i licząc od końca tego roku fiskus miał trzy lata na wydanie decyzji ustalającej wysokość podatku – twierdził podatnik. Wyliczył więc, że zobowiązanie podatkowe przedawniło się z końcem 2015 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku stanął po stronie podatnika. Przypomniał, że zasadniczo obowiązek podatkowy powstaje z chwilą przyjęcia spadku. Od tego momentu podatnik ma sześć miesięcy na zgłoszenie spadku do urzędu skarbowego. Jeśli tego nie zrobi, to obowiązek podatkowy odnawia się zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Przepis ten mówi, że jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, to obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia tego pisma. Jeżeli jest nim orzeczenie sądu (czy jak w tej sprawie – notarialny akt poświadczenia dziedziczenia), to obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się tego orzeczenia. Ponadto, jeżeli nabycie nie zostało zgłoszone do opodatkowania, to obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się na nie przez podatnika przed organem podatkowym.