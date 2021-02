Odwołanie się w art. 13 ust. 3 ustawy nowelizującej do art. 86j par. 2 i par. 3 ordynacji mogło wynikać z tego, że teoretycznie możliwa była sytuacja, w której informacja MDR-3 została złożona przed informacją MDR-1. Niektóre podmioty decydowały się w związku z tym nie składać MDR-1, bo mogłoby to prowadzić do dwukrotnego nadania numeru schematu podatkowego (NSP). Wydaje się też, że organy podatkowe zaakceptowały taką praktykę, nadając NSP na podstawie informacji MDR-3. Uważam, że w tego typu sytuacjach korzystający powinien ponownie raportować, na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy nowelizującej, ale tym razem powinien złożyć informację o schemacie podatkowym MDR-1. Przypominam, że celem ustawy nowelizującej było „naprawienie” raportowania MDR i umożliwienie prawidłowej wymiany informacji o transgranicznych schematach podatkowych w ramach Unii Europejskiej. Takiej wymianie podlegają co do zasady informacje o zgłoszonych schematach, a nie informacje o ich stosowaniu. Nałożenie obowiązku ponownego raportowania MDR-3 nie da się więc uzasadnić w świetle celów, jakim przyświecało wejście w życie ustawy nowelizującej. Dodatkowo Ministerstwo Finansów nie może odwoływać się do potrzeby zapewnienia prawidłowej wymiany informacji w ramach UE , skoro jednocześnie zrezygnowało z wymogu składania MDR-3 za cały 2018 r. Gdyby intencją ustawodawcy było wprowadzenie obowiązku ponownego przekazywania informacji o zastosowaniu schematu (MDR-3), to przepisy zawierałyby wprost taki obowiązek, jak ma to miejsce w odniesieniu do informacji o udostępnieniu schematu podatkowego standaryzowanego (MDR-4).