Projekt został wczoraj opublikowany w wykazie prac Sejmu. Odnosi się do sytuacji, w których odszkodowania, zadośćuczynienia bądź inne świadczenia o podobnym charakterze są wypłacane po terminie i przez to są powiększane o odsetki za zwłokę. Problem dotyczy opodatkowania tych ostatnich. Z jednej strony pojawiają się argumenty, że należy je przypisać do tego samego źródła przychodów co należność główną. Jeśli więc odszkodowanie bądź zadośćuczynienie jest wolne od PIT , to tak samo należałoby traktować odsetki od ich nieterminowej wypłaty. Taką wykładnię zaprezentował Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 17 stycznia 2014 r. (sygn. akt II FSK 289/12) oraz WSA w Łodzi w prawomocnym orzeczeniu z 25 marca 2015 r. (sygn. akt I SA/Łd 1414/14).