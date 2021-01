Taki zapis spowodował wątpliwości, czy rada gminy może obecnie podjąć uchwały o wstecznym zwolnieniu z podatku za ubiegły rok albo wstecznym odroczeniu terminu płatności jego rat za ubiegły rok, co wynika z literalnego brzmienia przepisu. – Gminy uprawnione są do wydawania uchwał zwalniających podatników z podatku od nieruchomości czy też przedłużających terminy płatności za pierwsze półrocze 2021 r., jednak nie powinny odnosić tego wsparcia do 2020 r. – twierdzi Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners. Według niego na takie wsparcie – za 2020 r. – był czas w ubiegłym roku i faktycznie część gmin go udzielała. Potwierdza to Ministerstwo Finansów . [stanowisko]