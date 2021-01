Spółki komandytowe dołączą w tym roku do grona podatników CIT . Jest to największa zmiana systemowa w ostatnich latach – tym bardziej że dotyczy drugiej najczęściej wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej formy spółki. Według nowych zasad zarówno dochód na poziomie spółki, jak i zysk wypłacany do wspólnika będą opodatkowane odrębnie. Spółka komandytowa utraci zatem istotną zaletę, jaką było jednopoziomowe opodatkowanie. Do analizy pozostają zarówno dalsze plany co do kontynuowania działalności gospodarczej w tej formie, jak i potencjalne alternatywy.