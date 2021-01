Spytał o to przedsiębiorca , który zamierzał przekazać swoim dzieciom w darowiźnie nieruchomość. Chodziło o budynek kupiony do majątku prywatnego (bez odliczenia VAT), a następnie wprowadzony do ewidencji środków trwałych firmy. Przez kilka lat budynek służył do świadczenia usług krótkoterminowego zakwaterowania. Usługi te są opodatkowane VAT.