Organizacje podejrzewają, że przyczyną zmniejszenia kwot darowizn mógł być koronawirus. W ubiegłym roku podatnicy mogli wyjątkowo składać zeznania PIT do 1 czerwca 2020 r. Pieniądze z 1 proc. miały więc trafić na konta OPP do końca lipca 2020 r.

Organizacje, które otrzymały mniej pieniędzy, narzekają, że nie mają żadnej możliwości, by zweryfikować przyczyny tego stanu rzeczy. Co prawda naczelnicy właściwych US przekazali organizacjom do końca września 2020 r. zbiorcze informacje, w których znalazły się dane identyfikacyjne darczyńców oraz wysokość i przeznaczenie kwot z 1 proc. daniny. Jednak organizacje chciałyby sprawdzić, który urząd skarbowy przekazał pieniądze na ich rzecz. A tego nie wiedzą, bo wszystkie środki są dystrybuowane centralnie przez fiskusa z Bydgoszczy.