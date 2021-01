We wszystkich trzech sprawach Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uznał postępowanie organów celno-skarbowych za prawidłowe. Wskazał, że choć podstawą prawną zwolnienia z akcyzy, opłaty paliwowej i ceł są różne przepisy, to warunki zwolnienia z tych danin są takie same. Sprowadzają się do tego, że podatnik nie może usuwać paliwa ze zbiornika pojazdu, z wyjątkiem koniecznych napraw samochodu, do którego zatankowano paliwo za granicą. Tak wynika zarówno z ustawy o podatku akcyzowym, jak i z ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2268 ze zm.), a także z rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz.Urz. UE L 324 z 10 grudnia 2009 r.).