Z początkiem 2021 r. wzrósł – z 1,2 mln euro do 2 mln euro – limit bieżących przychodów pozwalający na korzystanie z 9-proc. stawki CIT . Przelicza się go według średniego kursu euro Narodowego Banku Polskiego na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego. W 2021 r. jest to kurs z 4 stycznia, który wynosi 4,5485 zł za euro.

Jak widać, pułap dotyczący bieżących przychodów jest liczony bez VAT (netto), a ten, który dotyczy przychodów z poprzedniego roku – z należnym VAT (czyli brutto). Jest też inna różnica – limit bieżący odnosi się do przychodów innych niż zyski kapitałowe, a ubiegłoroczny odnosi się do przychodów ze sprzedaży.

Reguluje to przepis przejściowy (art. 20) nowelizacji z 28 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2123), która podniosła limit bieżących przychodów z 1,2 mln euro do 2 mln euro.

Wynika z niego, że jeżeli przychody osiągnięte od początku roku podatkowego do 31 grudnia 2020 r. nie przekroczyły kwoty 2 mln euro, to podatnicy mogą stosować stawkę 9-proc. do końca miesiąca, w którym ich przychody osiągnięte od początku roku podatkowego nie przekroczą tej kwoty. W takiej sytuacji do przeliczenia limitu należy zastosować kurs z pierwszego dnia roku podatkowego tego podatnika.