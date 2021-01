Wejście w życie nowych przepisów dotyczących limitu ulgi abolicyjnej, które weszły w życie 1 stycznia tego roku oznacza, mają one zastosowanie do dochodów osiąganych od początku 2021 roku - przypomina we wtorkowym komunikacie resort finansów.

Oznacza to, że limit będzie stosowany dopiero na etapie rozliczenia rocznego za 2021 rok, czyli w 2022 roku. Dochody osiągnięte w 2020 roku zliczane są z wykorzystaniem ulgi abolicyjnej w pełnej wysokości, zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca ubiegłego roku. Zmienione przepisy dotyczące ulgi abolicyjnej zmieniają zasady stosowania tej ulgi. Zmiana polega na wprowadzeniu limitu odliczenia z tytułu ulgi do wysokości 1 tys. 360 zł. Limitem odliczenia nie będą objęte niektóre dochody osiągane za granicą poza terytorium lądowym państw. Z ulgi abolicyjnej korzystają osoby uzyskujące przychody z pracy, z osobistego świadczenia usług, czy działalności gospodarczej w krajach, co do których zastosowanie ma metoda tzw. proporcjonalnego odliczenia jako metoda unikania podwójnego opodatkowania. Wśród krajów tych są m.in. Stany Zjednoczone, Australia, Wielka Brytania, czy Słowacja. Obecnie ulga obejmie przychody w odniesieniu do dochodu z zagranicy nieprzekraczającego 8 tys. zł rocznie.