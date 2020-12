Podatnicy nie korzystali natomiast częściej niż dotychczas z usług Krajowej Informacji Skarbowej. Od stycznia do połowy grudnia infolinia KIS przeprowadziła 1,3 mln konsultacji telefonicznych. Dla porównania przez cały 2019 r. takich konsultacji było 1,7 mln. Spadła również liczba rozmów na czacie ‒ z 33,5 tys. w 2019 do 23 tys. w br. Podatnicy chętniej natomiast zadawali pytania e-mailowo. KIS udzieliła w ten sposób 73,4 tys. odpowiedzi, natomiast rok wcześniej ‒ ok. 45 tys.