Skarżącą była bowiem uczelnia publiczna, która jest właścicielem oraz użytkownikiem wieczystym nieruchomości sal wykładowych, konferencyjnych, pomieszczeń przystosowanych do prowadzenia zajęć dydaktycznych, laboratoriów, pomieszczeń biurowych. Część nieruchomości uczelnia wynajmuje, a dochód z najmu przeznacza na swoją działalność statutową (naukową, naukowo-techniczną, oświatową). Uczelnia jest też właścicielem akademików, które oddaje do korzystania odpłatnie własnym studentom oraz żakom z innych uczelni. Czynsz, jaki płacą studenci, odpowiada wysokości kosztów utrzymania, ale nie jest to stawka rynkowa za wynajem pokoi. Uczelnia uważała, że skoro akademiki są przeznaczone na jej cele statutowe, to dochody z nich są zwolnione z podatku od przychodów z budynków. Zwracała też uwagę, że nie wynajmuje ich, a umowy ze studentami są bardziej zbliżone do usługi hotelowej. Dyrektor KIS uważał zaś, że od wynajmowanych sal wykładowych, konferencyjnych, a także od akademików należy się podatek od przychodów z budynków. Zastosowanie ma tu bowiem art. 24b ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1406; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2123; dalej: ustawa o CIT). Przychody z najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, jeśli ich łączna wartość początkowa przekracza 10 mln zł, są więc opodatkowane.