Aby pozyskać dofinansowanie unijne, gmina zawarła z samorządem województwa umowę o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na podstawie umowy o dofinansowanie gmina dostała dofinansowanie w wysokości 75 proc. wartości poniesionych kosztów kwalifikowanych netto (bez VAT). Gmina musiała spełnić wiele warunków formalnych, w tym nie mogła bez zgody województwa przez pięć lat przekazać posiadania lub prawa własności do wybudowanej infrastruktury. Umowa o dofinansowanie nie regulowała kwestii świadczenia przez gminę usług w zakresie oczyszczania ścieków za pomocą przydomowych oczyszczalni ścieków. Gmina podkreśliła, że wybudowane oczyszczalnie będą służyły jej do czynności opodatkowanych VAT, a więc do świadczenia kompleksowej usługi oczyszczania ścieków. Warunkiem wykonania na posesji danego mieszkańca montażu i udostępnienia przydomowej oczyszczalni oraz świadczenia przez gminę kompleksowej usługi oczyszczania ścieków była wpłata przez mieszkańca na rzecz gminy określonej kwoty. Jest to wynagrodzenie za zapewnienie mu dostępu do kompleksowych usług w zakresie oczyszczania ścieków przy pomocy przydomowych oczyszczalni.