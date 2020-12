Od 1 stycznia Zjednoczone Królestwo będzie uznawane za kraj trzeci. Jednocześnie nic nie wskazuje na to, by szybko została podpisana umowa o wolnym handlu tego kraju z Unią Europejską.

To oznacza, że transakcje z kontrahentami z Wysp Brytyjskich będą rozliczane na tych samych zasadach, jak z partnerami ze Stanów Zjednoczonych czy Chin. Nie będzie więc już mowy o wewnątrzwspólnotowym nabyciu i dostawie (WNT, WDT), ale o imporcie i eksporcie. Wrócą też kontrole graniczne i celne, chociaż w przypadku wywozu towarów do Wielkiej Brytanii pełna procedura pojawi się dopiero od 1 lipca 2021 r.

Wyjątkiem od tych zasad będzie Irlandia Północna, dla której nadal będą obowiązywać unijne regulacje, ale tylko odnośnie do handlu towarami. Mówił o tym Grzegorz Kozłowski, dyrektor departamentu ceł w Ministerstwie Finansów we wczorajszej rozmowie z DGP („Przywrócone zostaną kontrole celne i graniczne”, DGP nr 243/2020).

Resort dodaje, że wykluczona zostanie możliwość korzystania z procedury mini one stop shop (MOSS) do usług świadczonych na rzecz konsumentów z Wielkiej Brytanii.

Od 1 stycznia 2021 r. z eksportem i importem będziemy mieć do czynienia również przy akcyzie (wyjątkiem będzie Irlandia Północna). MF wyjaśnia, że podatek dotyczący wyrobów akcyzowych (napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, wyrobów energetycznych, energii elektrycznej, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych, wyrobów nowatorskich) oraz samochodów osobowych będzie, co do zasady, należny przy przywozie tych wyrobów na terytorium Unii Europejskiej i pobierany przy ich dopuszczeniu do obrotu.