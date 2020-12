Określając prawo do uwzględnienia darowizn, można by jednak odnieść się do terminu wpłaty zaliczki na CIT. Skoro zaliczkę za listopad należy wpłacić do 21 grudnia, to w dacie tej wpłaty nowelizowane przepisy już obowiązują. Można by więc postawić tezę, że podatnik w dniu wpłaty zaliczki ma już prawo do odliczenia darowizny na walkę z COVID-19.