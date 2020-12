Zdaniem sędziów w tym wypadku nie mamy w ogóle do czynienia z urządzeniem przemysłowym, więc korzystanie z przestrzeni dyskowej serwera nie jest użytkowaniem ani prawem do użytkowania takiego urządzenia.

Fiskus uważa, że od opłat za takie usługi polska firma powinna potrącić podatek u źródła. Argumentem jest to, że jest to wynagrodzenie za wynajem urządzenia przemysłowego (serwera), o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT

Kompleksowej usługi IT dotyczyła m.in. interpretacja z 20 października br. (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.272.2020.2.ANK). Chodziło o polską firmę (córkę), która kupuje usługę od niemieckiej spółki powiązanej (matki), płacąc m.in. za udostępnianie i użytkowanie (wynajem) infrastruktury IT. W jej skład wchodzą serwery wirtualne, które pozwalają na przechowywanie danych w chmurze (hosting).

Dyrektor KIS uznał, że od tej części opłat polska firma musi pobierać podatek u źródła, bo są to należności za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego.

W jednym z nich WSA w Łodzi wytknął dyrektorowi KIS, że w swoim stanowisku nie uwzględnia on istoty hostingu. Usługa ta – jak wskazał sąd – jest związana z udostępnieniem danej przestrzeni dyskowej, maksymalnej liczby danych, którą chcemy przesłać, wykorzystując łącza serwerowni oraz usługami oferowanymi przez serwerownię. Usługodawca (zagraniczny kontrahent) jest więc tak naprawdę właścicielem i zarazem użytkownikiem serwera. Dzięki niemu może świadczyć usługi przechowywania danych na rzecz polskiej spółki i udostępniać jej miejsce na swoich serwerach poprzez oddanie do dyspozycji określonej objętości zasobów dyskowych – zwrócił uwagę WSA.

Zdaniem sądów pojęcia urządzenia przemysłowego nie można interpretować szeroko, włączając do niego urządzenia serwerowe czy pamięć masową. Według sądów pojęcie urządzeń przemysłowych należy rozumieć wąsko, na co wielokrotnie zwracał uwagę również sąd kasacyjny (przykładem wyrok NSA z 21 lutego 2012 r., sygn. akt II FSK 1476/10).

Ekspert wyjaśnia to w analogii do leasingu samochodu. Tłumaczy, że jeżeli polska firma leasinguje samochód (np. ciężarówkę) od partnera zagranicznego, to rzeczywiście korzysta z urządzenia na terytorium Polski i może powstać konieczność opłacania podatku u źródła. Jeżeli natomiast ta sama polska firma zleci przewóz towaru ciężarówką należącą do partnera zagranicznego, to nie jest to najem urządzenia, lecz usługa przewozu.