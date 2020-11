Przedsiębiorcy, którzy do tej pory składali odrębnie deklaracje VAT-7 lub VAT-7K oraz informację JPK_VAT, w rozliczeniu za październik po raz pierwszy wysyłają jeden dokument elektroniczny, zawierający zarówno ewidencję, jak i deklarację VAT. W przypadku rozliczenia miesięcznego chodzi o JPK_V7M, a kwartalnego - JPK_V7K.źródło: ShutterStock

Środa, 25 listopada, to ostatni dzień na przesłanie nowego pliku JPK_VAT za październik br., który - po raz pierwszy - obejmuje zarówno ewidencję, jak i deklarację. Ministerstwo Finansów radzi, by z wysłaniem pliku nie zwlekać do ostatniej chwili.