Sarnowski: Zmiany w estońskim CIT zwiększyły koszty jego wdrożenia do 5,6 mld zł w 2021 r.

"Traktujemy to jako inwestycję w gospodarkę, w zwiększenie produktywności i zwiększenie zatrudnienia. Mamy też świadomość, że jest to inwestycja, która nam się zwróci" - stwierdził wiceminister.źródło: ShutterStock

Ministerstwo Finansów szacuje, że po zmianach do projektu dotyczącego wprowadzenia estońskiego CIT-u, koszt wdrożenia tego rozwiązania dla budżetu wzrośnie do około 5,6 mld zł w roku 2021 - poinformował we wtorek dziennikarzy wiceminister finansów Jan Sarnowski.