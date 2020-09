Wszystkie trzy opcje będą darmowe. Ministerstwo Finansów ma je udostępnić przed 1 października, czyli przed wejściem w życie nowego JPK_V7 łączącego ewidencję i deklarację VAT. Podatnicy, głównie mikroprzedsiębiorcy, którzy obecnie wysyłają deklaracje VAT-7 i VAT-7K za pomocą systemu e-Deklaracji, a pliki JPK przez e-mikrofirmę, będą musieli dostosować się do zmian.

Resort planuje bowiem udostępnić trzy narzędzia pomagające wypełnić obowiązki dotyczące przygotowania i wysłania nowego JPK_V7. Mają to być:

■ aplikacja e-mikrofirma, która umożliwi obsługę nowych struktur JPK, czyli JPK_V7M i JPK_V7K, a także JPK_FA (jeśli zażąda tego pliku urząd skarbowy),

■ aplikacja Klient JPK_WEB, która posłuży do obsługi JPK_V7M i JPK_V7K, oraz

■ formularz interaktywny, który pozwoli przygotować i wysłać nowe JPK i zastąpi jednocześnie dotychczasowy plik CSV.

Formularz pozwoli też zobaczyć wypełniony już plik JPK w formacie XML w formie pliku PDF. Będzie można go również edytować, czyli wprowadzać w nim zmiany. Resort zastrzega jednak, że nie będzie go można użyć do obsługi pliku Excel (CSV).

Co ważne, obie aplikacje (czyli e-mikrofirma oraz Klient JPK_WEB) będą działać przez przeglądarkę internetową. Są to bowiem tzw. aplikacje webowe, internetowe. Aby z nich korzystać, podatnik będzie musiał mieć połączenie z internetem i zainstalowaną jedną z przeglądarek w określonej wersji. Chodzi o: Google Chrome 58.x, Mozilla Firefox 63.x, Opera 56.x, Safari 12.x.

Podatnicy, którzy dotychczas korzystali na swoich komputerach z oprogramowania udostępnianego przez MF, będą mogli przenieść dane do nowych aplikacji internetowych. Resort ma wdrożyć narzędzia, które pozwolą na takie przeniesienie danych. Dzięki temu nie zginą informacje i dokumenty z dotychczasowych aplikacji, których używali podatnicy.

Nowe narzędzia będzie można pobrać ze strony: https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny.

Przypomnijmy, że w ubiegły piątek DGP opublikował specjalny dodatek, w którym tłumaczymy, jak przygotować firmę do nowych obowiązków związanych z JPK_V7 (DGP nr 178/2020).