Wielu podatników zastanawia się jednak czy Ministerstwo Finansów planuje udostępnić aplikację do wysyłki nowych JPK – analogiczną do tej, z jakiej mogą obecnie korzystać: Klient JPK2.0. To ważne szczególnie dla mniejszych firm. W odpowiedzi na pytanie Redakcji resort potwierdził, że udostępni nową aplikację KLIENT JPK WEB, która umożliwi wysłanie nowego pliku JPK_VAT w formacie XML. Ministerstwo zapewniło, że zostanie ona udostępniona przed 1 października 2020 r. tak, by podatnicy mogli się z nią zapoznać odpowiednio wcześniej.

Przepisy nie przewidują natomiast kolejnego przesunięcia terminu wejścia w życie nowej matrycy VAT. Oznacza to, że zaczną obowiązywać od 1 lipca 2020 r.

Kolejna zmiana wprowadzana tarczą 4.0., dotyczy niektórych wierzycieli. Będą oni mogli skorzystać z ulgi na złe długi w podatkach dochodowych już po upływie 30 dni, a nie dopiero po 90 dniach od upływu umówionego terminu płatności. Jest to jednak tylko rozwiązanie dla tych, którzy „ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu epidemii COVID-19”.

Tarcza 4.0. wprowadza też zmiany dla podatników stosujących kartę podatkową, którzy nie mogą prowadzić działalności ze względu na wprowadzone zakazy. Nowelizacja zwalnia ich z obowiązku zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o tej przerwie, aby nie płacić daniny.