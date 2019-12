Do końca stycznia przedsiębiorcy muszą wysłać elektronicznie fiskusowi m.in. PIT-11, PIT-R, PIT-4R i PIT-8AR. Dwa pierwsze formularze płatnicy przekazują też podatnikom, m.in. swoim pracownikom – na co mają więcej czasu – bo co do zasady do końca lutego. W 2020 r. 29 luty przypada jednak w sobotę, więc ostatni dzień na przekazanie tych dokumentów to 2 marca.