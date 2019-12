Projekt ten opublikowano w piątek na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

"Zaniechanie poboru podatku od laureatów Nagrody Nobla i Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla jest uzasadnione interesem publicznym. Zwolnienie podatkowe stanowi wyraz podziękowania za wysiłek twórczy, zaangażowanie docenione w skali globalnej i rozsławienie Polski na arenie międzynarodowej" - napisano w uzasadnieniu do projektu.

Wyjaśniono, że projekt zawiera propozycję zaniechania poboru podatku PIT od nagród sfinansowanych przez Fundację Nobla, otrzymanych przez laureatów Nagrody Nobla oraz od Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii. Jak poinformowano, Nagroda Nobla jest przyznawana od początku XX wieku (pierwsza została przyznana w 1901 r.) za wybitne osiągnięcia naukowe, literackie lub zasługi dla społeczeństw i ludzkości.

Zaznaczono, że nagroda ta uchodzi za najbardziej prestiżową na świecie wśród nagród przyznawanych w dziedzinach objętych wyróżnieniami Nagrody Nobla. Są to: fizyka, chemia, fizjologia lub medycyna, literatura, ekonomia.

Dodano, że przyznawana jest też Pokojowa Nagroda Nobla za pracę na rzecz braterstwa między narodami, likwidacji lub redukcji stałych armii oraz za udział i promocję stowarzyszeń pokojowych. Nagroda w dziedzinie ekonomii przyznawana od 1968 r. jest fundowana przez Szwedzki Bank Centralny (Sveriges Riksbank). Dlatego też jest formalnie nazywana Nagrodą Banku Szwecji im. Alfreda Nobla.

Każdy z laureatów otrzymuje medal i dyplom honorowy, przy czym Nagroda Nobla oraz Nagroda Banku Szwecji im. Alfreda Nobla mają także wymiar finansowy - to 9 mln koron szwedzkich. Biorąc pod uwagę średni kurs korony ogłoszony przez Narodowy Bank Polski 11 października 2019 r. (0,3985 zł) przychód z tytułu tych nagród wyniósł 3 mln 586 tys. 500 zł.

Zaznaczono, że projektowane zwolnienie jest kontynuacją poprzednich zwolnień z opodatkowania tych najbardziej prestiżowych nagród. Analogicznym zwolnieniem objęto również ostatnią Nagrodę Nobla przyznaną poprzedniej polskiej laureatce Wisławie Szymborskiej.

Jak wyjaśniono, nagrody nie będą wchodziły w podstawę obliczenia tzw. daniny solidarnościowej. "Proponuje się, aby zaniechanie miało zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2021 r. W ten sposób akt normatywny obejmie również potencjalnych przyszłych noblistów. Zapewni to również czas na wprowadzenie kompleksowych regulacji dotyczących przychodów z tytułu Nagrody Nobla i Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w ustawie PIT" - zapowiedziano.

W Ocenie Skutków Regulacji napisano, że szacowany podatek dochodowy oraz danina solidarnościowa od laureatów Nagrody wyniósłby ok. 1,25 mln zł.

W październiku Szwedzka Akademia przyznała literacką Nagrodę Nobla Oldze Tokarczuk - "za wyobraźnię narracyjną, która z encyklopedyczną pasją prezentuje przekraczanie granic jako formę życia". To pierwszy literacki Nobel dla Polaka od 23 lat, gdy w 1996 r. otrzymała go poetka Wisława Szymborska.

Krótko po tym ówczesny minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński ogłosił, że podjął decyzję o zaniechaniu poboru podatku PIT od przychodów związanych z Nagrodą Nobla.

Tokarczuk jest autorką m.in.: "Podróży ludzi Księgi", "Prawieku i innych czasów", "Gry na wielu bębenkach", "Prowadź swój pług przez kości umarłych", "Ksiąg Jakubowych" oraz "Biegunów", za którą w 2018 r. otrzymała międzynarodową Nagrodę Bookera. Obecnie noblistka pracuje nad powieścią opartą na jej rodzinnej historii, której osią mają być relacje pomiędzy Polakami i Ukraińcami.