W swoim programie wyborczym PiS mówiło o wielkim porządkowaniu podatków. To nośne hasło, ale nie należy się spodziewać, że podatki po zmianach staną się proste, niższe i wszyscy na tym skorzystają. W praktyce to niemożliwe, bo życie gospodarcze jest coraz bardziej skomplikowane. Zapraszamy do słuchania podcastu!