Szef resortu finansów wyjaśnił w rozmowie z PAP, że mikrorachunek podatkowy na który będą kierowane wpłaty z kluczowych podatków takich jak: CIT, PIT oraz VAT, będzie zawierał PESEL lub NIP i będzie można go uzyskać na stronie www.podatki.gov.pl oraz w każdym urzędzie skarbowym.

Banaś podkreślił, że stare rachunki urzędów skarbowych, dedykowane do wpłat PIT, CIT i VAT zostaną zamknięte 31 grudnia 2019 r.

"Aby przygotować podatników do zmiany planujemy w IV kwartale tego roku uruchomienie tzw. generatora mikrorachunków podatkowych. Będzie on działał całodobowo, więc numer swojego mikrorachunku podatkowego będzie można uzyskać w dowolnym momencie np. korzystając z urządzenia mobilnego (telefonu, tabletu itp.)" - wskazał.

Według szefa resortu finansów, "najważniejszą korzyścią dla podatnika jest posiadanie jednego indywidualnego mikrorachunku do wpłat kluczowych podatków i to bez względu na zmianę miejsca zamieszkania lub prowadzenia działalności". Dodał, że posiadanie jednego mikrorachunku, to też mniej błędów wynikających z niepoprawnego podania danych podczas realizacji przelewu. Poprzez szybką identyfikację wpłaty podatkowej będzie ona niezwłocznie rozliczona co przełoży się np. na uzyskanie „od ręki” zaświadczenia o niezaleganiu w płatności podatków.

Banaś podkreślił, że "od 1 stycznia 2020 r. podatnik zaoszczędzi swój czas, uniknie błędów przy realizacji przelewów, a jego wpłata zostanie szybciej rozliczona".

"Warto nadmienić, że ministerstwo finansów równolegle uruchomiło projekt wdrożenia e-Urzędu skarbowego, w którym docelowo każdy podatnik w Polsce będzie mógł zobaczyć wszystkie swoje zobowiązania podatkowe oraz status zrealizowanych wpłat, zaksięgowanych na poszczególne podatki" - powiedział.

Dodał, że wprowadzane nowoczesne rozwiązania informatyczne służyły zarówno podatnikom, jak i miały wpływy na sprawniejsze świadczenie usług przez administrację podatkową.

Szef resortu finansów wskazał, że indywidualne mikrorachunki podatkowe (projekt "Witraż") będą aktywne od 1 stycznia 2020 roku i będą obsługiwane przez Narodowy Bank Polski.