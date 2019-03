Podatek od nieruchomości opłacany jest w 4 ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Terminy te dotyczą jednak wyłącznie osób fizycznych. Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Ile zapłacimy w 2019 roku? Więcej niż w latach ubiegłych za sprawą inflacji. Oto stawki podatku od nieruchomości w 2019 roku.