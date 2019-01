Bruksela podejrzewa, że pięć interpretacji podatkowych, które wydał holenderki rząd pozwoliło koncernowi w mocy prawa płacić zbyt niskie podatki w tym okresie. Jeśli takie wnioski się potwierdzą, to Holandia będzie musiała wyegzekwować całą niepobraną dotychczas kwotę.

Śledztwo dotyczy dwóch spółek z siedzibą w Holandii tj. Nike European Operations Netherlands BV i Converse Netherlands BV. Obie pozyskały odpłatnie od podmiotów powiązanych licencje na używanie znaków towarowych kojarzonych odpowiednio z markami NIKE i Converse w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie (czyli w tzw. regionie EMEA). W zamian miały jednak płacić zbyt wysokie należności licencyjne, co pozwoliło im zawyżać swoje koszty i w konsekwencji w mocy prawa płacić w Holandii zbyt niskie podatki. KE podkreśliła, że podobne sytuacje nie będą już możliwe w przyszłości, bo rząd holenderski zgodził się zaostrzyć reguły wydawania międzynarodowym koncernom podobnych interpretacji.

To nie pierwsze śledztwo Brukseli dotyczące niedozwolonej pomocy publicznej. Ich skutkiem jest najczęściej konieczność odzyskania przez rządy ogromnych kwot niezebranych wcześniej podatków, co jest nie w smak zarówno tym państwom jak i koncernom. Rządy, które wcześniej przyciągnęły do siebie międzynarodowe korporacje obietnicami łagodnego traktowania przez fiskusa, obawiają się że teraz wyprowadzą się one za granicę.

Jakie były dotychczasowe skutki śledztw Brukseli?

- W październiku 2015 r. zdecydowała, ze Holandia i Luksemburg przyznały niedozwoloną pomoc publiczną odpowiednio koncernom Starbucksa i Fiata. Luksemburg odzyskał już zaległe 23,1 mln euro od Fiata, a Holandia zaległe 25,7 mln od Starbucksa.

- W styczniu 2016 r. KE uznała, że Belgia przyznała 35 międzynarodowym koncernom niedozwoloną pomoc publiczną o wartości 900 mln euro. Odzyskano już 90 proc. kwoty

- W sierpniu 2016 r. KE uznała, że Irlandia przyznała niedozwoloną pomoc publiczną koncernowi Apple. Dublin choć niechętnie, to odzyskał już zaległe 14,3 mld euro.

- W październiku 2017 r. KE uznała, że Luksemburg przyznał niedozwoloną pomoc publiczną koncernowi Amazon. Odzyskano już zaległe 282,7 mln euro.

- W czerwcu 2018 r. KE uznała, że Luksemburg przyznał niedozwoloną pomoc publiczną koncernowi Engie. Trwa procedura odzyskiwania zaległych 120 mln euro.

- We wrześniu 2018 r. KE uznała, że wbrew wcześniejszym obawom McDonalds nie otrzymał niedozwolonej pomocy publicznej w Luksemburgu.

- W grudniu 2018 r. KE uznała, że Gibraltar przyznał niedozwoloną pomoc publiczną kilku międzynarodowym koncernom. Trwa procedura odzyskiwania około 100 mln euro.

Niezależnie od tego trwają śledztwa w sprawie potencjalnej niedozwolonej pomocy, którą Holandia miałaby przyznać koncernowi IKEA i Wielka Brytania przynajmniej kilku międzynarodowym koncernom.