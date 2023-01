Wzrosły stawki podatku akcyzowego od alkoholu i wyrobów tytoniowych. Daniny nie unikną też sprzedawcy wszelkich roztworów, które mogą być użyte jako płyn do e-papierosów, nawet gdy jest to aromat do kominka czy odświeżacz powietrza przepisy wchodzące w życie od 1 stycznia 2023 r.

Mniej biurokracji mają za to najmniejsi wytwórcy prądu z OZE.