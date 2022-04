– To oznaczałoby, że miasto zarejestrowane w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych musi ewidencjonować wszystkie dokonane przez siebie, jak i podległe mu jednostki organizacyjne, zakupy węgla i gazu zużytego do celów opałowych. Uważam to za daleko idącą przesadę – komentuje Mateusz Jopek, menedżer w zespole podatku akcyzowego i ceł w Deloitte.