23 listopada 2022 roku rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, dostosowujący ją do przepisów unijnych. Od stycznia przyszłego roku mają wejść w życie preferencje podatkowe dla małych, niezależnych producentów napojów alkoholowych. Tym samym gorzelnie producentów owoców, mali producenci wina i napojów fermentowanych (np. cydru czy perry) zapłacą o połowę niższą akcyzę. Wciąż ważą się losy podwyżki akcyzy na pozostałe używki. Przyjęta przez Sejm 29 października br. nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym zakłada podniesienie akcyzy od stycznia 2022 r. na pozostałe alkohole oraz papierosy o 10 proc. Senat jednak opowiedział się za odrzuceniem ustawy.

nastąpi podwyższenie stawek akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie o 10 proc. (bez cydru i perry o zawartości alkoholu do 5 proc. obj.). Jeśli przepisy wciąż procedowane przepisy weszłyby w życie, już od 1 stycznia 2022 r.(bez cydru i perry o zawartości alkoholu do 5 proc. obj.).

W noweli została zapisana tzw. mapa drogowa, czyli harmonogram podwyżek podatku akcyzowego na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie co roku o 5 proc., w latach 2023-2027. w przypadku papierosów, tytoniu do palenia, cygar i cygaretek oraz wyrobów nowatorskich i suszu tytoniowego - podniesienie stawki kwotowej co roku o 10 proc.

Najistotniejsze rozwiązania dotyczące obniżki akcyzy w 2022 r. dla małych producentów

Wprowadzone zostaną preferencje podatkowe dla małych producentów napojów alkoholowych polegające na:

obniżeniu do 50 proc. podstawowej stawki akcyzy,

dodaniu definicji małego, niezależnego producenta,

wprowadzeniu systemu certyfikowania dla takich producentów.

Na zmianach najbardziej skorzystają rolnicy i sadownicy. O takie rozwiązanie apelowali m.in. mali winiarze i producenci cydru.

Kto skorzysta z 50 proc. stawki podatku akcyzowego

Na zmianach skorzystają:

mali producenci alkoholu etylowego (gorzelnie należące do producentów owoców),

mali producenci wina,

mali producenci napojów fermentowanych (np. mali producenci win owocowych, cydrów),

mali producenci wyrobów pośrednich (w tym mali producenci wyrobów alkoholizowanych, np. miodów pitnych półtoraków i dwójniaków).

Elektronizacja wewnątrzunijnych przemieszczeń wyrobów akcyzowych

Ponadto wprowadzona zostanie elektronizacja wewnątrzunijnych przemieszczeń wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą, poprzez objęcie tych przemieszczeń monitorowaniem w Systemie EMCS.

Sprzedaż na odległość wyrobów akcyzowych

Uelastyczniona też zostanie sprzedaż na odległość wyrobów akcyzowych. Również sprzedawca wysyłający wyroby z innego państwa członkowskiego będzie mógł bezpośrednio rozliczyć się z akcyzy na terytorium kraju.

Termin całkowitej elektronizacji ewidencji i innych dokumentacji akcyzowych zostanie przesunięty z 1 stycznia 2022 r. na 1 stycznia 2023 r.