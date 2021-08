To o 44 proc. więcej niż za lipiec ubiegłego roku, gdy elektroniczna forma była jeszcze dobrowolna.

Przypomnijmy, że obowiązek składania elektronicznych deklaracji akcyzowych wszedł w życie od 1 lipca br. na podstawie nowelizacji z 30 marca 2021 r. ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. poz. 694). Nie dotyczy on jedynie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

– O ile sam proces rejestracji przebiega obecnie sprawnie, o tyle nadal, i to wcale nierzadko, zdarzają się sytuacje, w których przedsiębiorcy w ostatniej chwili dowiadują się, że w ogóle mają obowiązek elektronicznych rozliczeń z fiskusem – mówi doradca podatkowy Jacek Arciszewski.

Potwierdza to również resort finansów w przesłanej dla DGP odpowiedzi.

Zapewnia, że w takich przypadkach podatnicy byli na bieżąco informowani o konieczności złożenia upoważnienia do właściwego urzędu skarbowego.

– W praktyce danych autoryzacyjnych może jeszcze używać osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, ale podatnicy podpisujący deklaracje w imieniu firmy zostali tego prawa pozbawieni – tłumaczy Wojciech Kieszkowski. W jego ocenie zabrakło czytelnych komunikatów ze strony fiskusa, które by przestrzegały przedsiębiorców przed skutkami tej zmiany.

Z danych udostępnionych przez MF (patrz infografika) wynika duży przyrost liczby złożonych elektronicznie deklaracji akcyzowych, i to zanim jeszcze nie upłynął termin rozliczeń za lipiec br. (do 25 sierpnia).

W lipcu br. po raz pierwszy pojawił się obowiązek składania akcyzowych deklaracji kwartalnych. Są one składane w zakresie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem lub zerową stawką akcyzy (art. 24e ustawy o podatku akcyzowym). Pierwsze deklaracje kwartalne muszą trafić do fiskusa najpóźniej do 25 listopada br.