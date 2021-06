Zdaniem trybunału nie ma znaczenia to, że zatrzymany mógł nie wiedzieć, iż uczestniczy w próbie przemytu. W praktyce TSUE potwierdził, że unijni celnicy mogą żądać akcyzy od każdego zatrzymanego na granicy z nielegalnym towarem akcyzowym.

Wyrok dotyczył kierowcy, który w 2013 r. został zatrzymany z 26 paletami piwa przez brytyjskich celników. Okazało się, że podany przez niego numer listu przewozowego był już wcześniej wykorzystany przy innej dostawie piwa do brytyjskiego składu podatkowego. To oznaczało, że zatrzymane piwo nie było przewożone w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, a podatek od niego stał się wymagalny z chwilą przekroczenia brytyjskiej granicy. Taka zasada wynika z art. 33 ust. 1 unijnej dyrektywy 2008/118 z 16 grudnia 2008 r.

Takiego zdania był też sąd pierwszej instancji. Zwrócił uwagę na to, że kierowca nie miał żadnej możliwości sprawdzenia, czy numer listu przewozowego był już wcześniej wykorzystany. Nie był też właścicielem ciężarówki, jego jedynym celem było odebranie i dostarczenie towaru w zamian za wynagrodzenie. Kierowca nie był więc współwinny przemytu piwa, a należną daninę i grzywnę powinni zapłacić organizatorzy całego procederu. Przemawiało za tym ‒ zdaniem sądu – również to, że kierowca podał tożsamość osób, które zorganizowały próbę przemytu.

Spór trafił do sądu apelacyjnego, który zawiesił postępowanie i spytał unijny trybunał, czy kierowca faktycznie musi zapłacić akcyzę i grzywnę za próbę przemytu, o której nic nie wiedział.

Tak właśnie orzekł TSUE. Odwołał się do art. 33 ust. 3 dyrektywy 2008/118, zgodnie z którym osobą zobowiązaną do zapłaty podatku akcyzowego, który stał się wymagalny, jest „osoba, która realizuje dostawę, osoba, która przechowuje wyroby przeznaczone do dostawy, lub osoba, której dostarczono wyroby w innym państwie członkowskim”.