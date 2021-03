Spółka zaskarżyła te decyzje do sądu i wygrała spór w I instancji. Fiskus odwołał się więc do sądu apelacyjnego, ale sprawa nie została zakończona, bo w tym czasie wpłynął wniosek z Grecji o pomoc w egzekucji akcyzy od tego samego alkoholu. Grecki fiskus uznał bowiem, że doszło do niezgodnego z prawem dopuszczenia alkoholu do konsumpcji i nakazał spółce zapłatę ponad 10,3 mln euro zaległego podatku. Jednocześnie, zgodnie z art. 12 dyrektywy 76/308 wystosował też do Włoch wniosek o pomoc w egzekucji tej daniny.